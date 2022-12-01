В Саратове пройдет суд над бандой наркодилеров из 25 человек. Лидера ОПГ задержали в Таиланде

Фото: Архив КП / Таиланд. Остров Ко-Лан. Пляж. На снимке: к острову причаливает паром.

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении предполагаемого лидера банды наркоторговцев. Об этом сообщает официальный сайт федерального ведомства.

Как выяснило следствие, с августа 2016 по апрель 2019 года группа занималась сбытом наркотиков через три интернет-магазина. Психотропные вещества продавали через тайники с закладками в Саратовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях. Для обналичивания денег от незаконной торговли банда пользовалась криптовалютами. Наркотики в регионы поставлялись из столицы.

Суд разбирал уголовные дела в отношении 25 участников ОПГ, их приговорили к срокам от 7 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Полицейские задержали предполагаемого лидера преступного сообщества в Таиланде.

– Фигуранту инкриминировано совершение 55 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Также он обвиняется в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ). – сообщили в федеральном ведомстве.

Уголовное дело в 275 томов с утвержденным следователями обвинительным заключением передали в Заводской районный суд Саратова.

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