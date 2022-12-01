Мария Усова: почему бы не сузить круги ада для молодых предпринимателей?

Мария Усова на заседание «круглого стола» в саратовской облдуме

Сегодня, 1 декабря, в саратовской облдуме прошло заседание «круглого стола» о развитии предпринимательства в молодежной среде. На мероприятии обсуждали меры поддержки для начинающих саратовских бизнесменов.

- Почему не сократить «круги ада» для молодых предпринимателей? Почему часто взять кредит в банке легче, чем в государственном фонде? – задалась вопросом парламентарий.

- Бывают такие ситуации, когда человек берет по 20-30 грантов, будучи опытным бизнесменом. В таких случаях это «новое юрлицо», а не молодой предприниматель. Потом этот человек, конечно, возвращает полученные средства через налоги, однако это не развитие предпринимательства. Мы же говорим здесь именно о поддержке для молодых людей. Мы, как законодатели, можем сделать это развитие более эффективным. От молодежи зависит наше будущее, - заявила Мария Усова.

Напомним, за 10 месяцев текущего года ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» оказал поддержку более чем 200 молодых бизнесменов в регионе.

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