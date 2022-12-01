Внучка Бориса Ельцина разорвала отношения с футболистом из Саратова

Федор Смолов и Мария Юмашева. Фото: соцсети

Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, закончила отношения с футболистом-уроженцем Саратова Федором Смоловым. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщило издание Starhit.

В публикации отметили, что пара собиралась вступить в брак, но их отношения не продержались дольше трех лет.

Смолов стал встречаться с внучкой Ельцина, когда ей было 17 лет, самому саратовскому футболисту было уже 29. В 2020 году пара прекратила скрывать романтические отношения и часто появлялась на светских мероприятиях.

– Все это время в Сети всплывала информация, что влюбленные планируют свадьбу на острове Сент-Барт, когда невесте исполнится 18. Однако ни представители спортсмена, ни семья Юмашевой не подтвердили это, после чего последовали слухи о разрыве пары. – отмечает журнал.

Федору Смолову 32 года, за свою карьеру игрока он успел сыграть в множестве российских топ-клубов, а также испанской «Сельте» и голландском «Фейенорде». Сейчас наш земляк играет в «родном» московском «Динамо», в футбольную академию которого он попал из школы саратовского «Сокола».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.