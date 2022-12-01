Утром Ленинский район Саратова встал в трехкилометровой пробке из-за аварии

В пробке оказались 16 автобусов и троллейбусов Фото: Евгений Бадиков

Сегодня утром, 1 декабря, на проспекте 50 лет Октября образовалась огромная пробка из-за столкновения грузовика ГАЗ и «Лада Гранта».

Как уточнил корреспондент КП-Саратов с места событий, затор в сторону города растянулся от 2-ой Дачной до «Навигатора», где и произошло ДТП. В пробке оказались 16 автобусов и троллейбусов.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения грузовика аварийной службы с «Ладой» никто не пострадал.

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