Жительницу Саратова после спонтанной экскурсии по Заводскому району обокрал «петербуржец»

Фото: Архив КП
Женщина из Заводского района Саратова стала жертвой мошенника, о случившемся рассказало городское УМВД.
Вечером 19 ноября на улице с горожанкой познакомился мужчина, представившийся «Гостем из Петербурга». Он попросил показать ему Саратов, женщина провела импровизированную экскурсию по Заводскому району города.
После прогулки мужчина вежливо вызвался проводить саратовчанку до дома. Уже в подъезде «Гостю» понадобилось совершить срочный звонок, но его телефон неожиданно оказался разряженным. Тогда мужчина попросил у своей спутницы ее телефон, женщина отдала ему свой мобильный.
– После чего мужчина тактично ушел, прихватив с собой чужое имущество, – сообщил релиз полиции.
Вскоре женщина поняла, что «Гость из Петербурга» вряд ли захочет продолжать знакомство с ней и обратилась в УМВД. Полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого – роль «петербуржца» играл 25-летний житель Заводского района Саратова. Мужчина находился под подпиской о невыезде по делу о краже.
Молодой человек полностью сознался в очередной краже, телефон, по собственному признанию, он сдал в комиссионный магазин.
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