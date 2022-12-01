На здании школы в Саратове установят мемориальные доски двух погибших в ходе СВО военных. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации за подписью Лады Мокроусовой.
Мемориальные доски должны увековечить память о рядовом Игоре Смирнове и прапорщике Денисе Ковырзине. Они появятся на стене школы №11.
Игорь Смирнов погиб в июле 2022 года, а Денис Ковырзин через месяц.
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