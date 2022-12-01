В Саратове двухлетний ребенок получил ожоги в частном детсаду

Фото: Архив КП

В Саратове Ленинским районным судом вынесено решение о штрафе за материальный ущерб и компенсации морального вреда, причиненного здоровью ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Днем 1 февраля 2021 года двухлетнего мальчика госпитализировали с термическими ожогами тела, рук и ног 1, 2 и 3 степеней. Тяжелые ожоги ребенок получил в частном детском саду, представители заведения сообщали, что ребенок сам «перекрыл подачу холодной воды во время гигиенических процедур».

Ранее родители ребенка заключили договор с ИП, который оказывал услуги детского сада в помещении жилого дома на улице Ламповой. Мальчик получил ожоги общей площадью 10%, – следствие оценило это как вред здоровью средней тяжести, так как такие повреждения требуют длительного лечения.

Ленинский райсуд Саратова постановил взыскать с ИП 11 тысяч рублей материального ущерба, 500 тысяч морального вреда в пользу ребенка, по 200 тысяч рублей морального вреда каждому из родителей мальчика и 100 тысяч штрафа. Решение пока не вступило в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.