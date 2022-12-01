В аварии на 3-й Дачной пострадали два ребенка

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 1 декабря, утром в Ленинском районе Саратова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Около семи утра на кольце моста 3-й Дачной столкнулись Mazda CX5 и ВАЗ-2115. В аварии пострадали дети-пассажиры «пятнадцатой» – мальчик 2015 года рождения и девочка 2019 года рождения, они доставлены в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.