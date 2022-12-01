Роман Бусаргин: родные и близкие мобилизованных могут их проведать во время подготовки

фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин сообщил, что родные и близкие мобилизованных могут их проведать во время подготовки. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

Бусаргин повторно посетил один из пунктов размещения мобилизованных. Ранее глава региона договаривался о повторной встрече для проверки, были ли решены вопросы, поднятые мобилизованными ранее.

По словам губернатора, остаются единичные случаи, когда граждане не получили дополнительную региональную выплату. Министру труда и социальной защиты Сергею Егорову поставлена задача проконтролировать, чтобы средства были перечислены в ближайшее время. Обращались мобилизованные и с личными просьбами, в основным связанные с бытовыми вопросами, оформлением документов и поддержкой семей.

- Кроме того, проговорили, что пока военнослужащие проходят подготовку их могут проведать родные и близкие, - пишет губернатор.

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