Водоснабжение в микрорайоне Саратова восстановят позже запланированного срока

КВС не успела закончить ремонтные работы к установленному времени в Солнечном. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Жители улиц Восточная, Песочная и 2-я Песочная лишились холодной воды еще вчера, восстановить водоснабжение планировали к 7 утра сегодня, 1 декабря. Теперь же КВС надеется закончить работы к часу дня.

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