фото: Архив КП

В Саратовской области мужчина погиб из-за опрокидывания комбайна. Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

Вчера, 30 ноября, в Саратовской области произошло ДТП с летальным исходом. Примерно в 20:35 у села Камелик Пугачевского района комбайн опрокинулся в кювет. 37-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Прибывшая фельдшерская бригада ГУЗ «Пугачевская РБ» только констатировала смерть. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками ГИБДД.

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