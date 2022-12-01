фото: Архив КП
В Саратовской области мужчина погиб из-за опрокидывания комбайна. Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.
Вчера, 30 ноября, в Саратовской области произошло ДТП с летальным исходом. Примерно в 20:35 у села Камелик Пугачевского района комбайн опрокинулся в кювет. 37-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
Прибывшая фельдшерская бригада ГУЗ «Пугачевская РБ» только констатировала смерть. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками ГИБДД.
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