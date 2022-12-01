В Саратове утром встали пять маршрутов троллейбусов

Сегодня утром в Саратове в очередной раз массово встали троллейбусы. По сообщению СГЭТ, причиной остановки движения стала авария у троллейбусного депо на Аткарской.

Движение троллейбусов маршрутов №3, 4, 109, 15 и 16 прервано с 7:40. Как уточнили в городском ГИБДД, на Аткарской перед троллейбусным депо столкнулись два легковых автомобиля, марка которых не уточняется.

Обошлось без пострадавших.

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