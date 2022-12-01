В ДТП в центре Саратова пострадали две женщины. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, в ночь на 1 декабря, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 00:15 в центре города, напротив дома №30 по улице Чапаева. 20-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo столкнулся с Audi A4, за рулем которого сидел 28-летний водитель.

В результате ДТП пострадали пассажиры Audi - 24-летняя девушка и женщина 57 лет.

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