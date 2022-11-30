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НовостиОбщество30 ноября 2022 18:03

В Саратове объявлен аукцион на строительство дороги по улице Михаила Булгакова

Евгений Бадиков

В Саратове объявлен аукцион на строительство дороги по улице Михаила Булгакова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В ближайшее время будет определен подрядчик для выполнения работ по строительству автомобильной дороги по улице Михаила Булгакова, которая соединит ул. Ипподромная и микрорайон «Городские просторы». Заключение контракта запланировано на 19 декабря, а закончить дорогу общают в 2023 году.

Строительством предусмотрена четырехполосная автодорога длиной в 580 метрос обустройством ливневой канализации, наружного освещения, пешеходных тротуаров, а также организацией остановки общественного транспорта.

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