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НовостиПолитика30 ноября 2022 15:22

Мария Усова о проектах по благоустройству: приоритетом должны стать инициативы жителей

Авторы (2):
Наталия Калинина
Евгений Бадиков
Мария Усова 30.11.22

Мария Усова 30.11.22

Сегодня, 30 ноября, в Саратовской областной думе прошли слушания, посвященные практике инициативных проектов в муниципальных образованиях региона.

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») и генеральный директор «Волга-медиа» Мария Усова убеждена, что нужно использовать все возможности для своевременной реализации инициатив жителей.

- Необходимо провести нормативное регулирование, которое позволит корректировать сроки подачи и рассмотрения заявок, соглашения на предоставление субсидии, с учетом законодательства о контрактной системе.

— Также хочу сказать, что в районах моей региональной группы, Ртищевском, Балашовском, программа уже имеет положительные отзывы и районы твердо намерены продолжать участвовать в ней, - заявила Мария Усова.