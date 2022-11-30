В Саратове объявлен аукцион на строительство дороги по улице Михаила Булгакова. Сегодня, 30 ноября, об этом сообщила городская администрация.

Идет поиск подрядчика для строительства автомобильной дороги по улице имени Михаила Булгакова, которая соединит Ипподромную и микрорайон «Городские просторы». Там должна появиться четырехполосная автомобильная дорога, протяженностью 580 м с автобусной остановкой и освещением.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Заключение контракта запланировано на 19 декабря текущего года, строительство дороги планируется в 2023 году.