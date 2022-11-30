Сергей Лозанов

Офицер из Саратовской области Указом Президента награжден медалью Суворова. Об этом сообщает Валерий Лазарев в своем телеграм-канале.

Сергей Александрович Лозанов – выпускник-кадет СОШ №2 г. Калининска. В 2014 году поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, закончил обучение в 2019 году.

Сергей с первых дней участвует в специальной военной операции на Украине.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации Сергей Александрович отмечен высокой наградой.

—В наши дни появляются новые имена героев. Сегодняшнее поколение, как и наши героические предки во время Великой Отечественной, служат Отечеству и защищают интересы страны. От всей души поздравляю Сергея с государственной наградой. Гордимся тобой, наш земляк, — сообщает глава Калининского района Валерий Лазарев

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