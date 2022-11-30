На сегодня, 30 ноября, в Саратовской области государственная информационная система подтверждения инвалидности работает в штатном режиме, о чем сообщили в ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» Минтруда России.

- Информационная система главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области (ФГИС ЕАВИИАС МСЭ) работает без сбоев, в штатном режиме. В учреждение ежедневно поступают и передаются электронные формы разных документов (направления на МСЭ, уведомления, справки МСЭ, ИПРА, извещения о результатах МСЭ и др.)

За текущую неделю в ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» Минтруда России поступили 498 электронных направлений на МСЭ из различных медицинских организаций Саратовской области, за ноябрь – более 4,5 тысяч направлений.

Информационные системы, осуществляющие формирование и передачу направлений на МСЭ, находятся в ведении медицинских организаций и Минздрава Саратовской области, - сообщили в пресс-службе организации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.