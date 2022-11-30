Саратовского автоинспектора задержали за взятку в 15 тысяч рублей, о чем сообщает СУ СК по региону.

Бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взятки в Саратове. Будучи инспектором безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД УМВД РФ он получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей и был задержан.

Преступление раскрыли сотрудники отдела собственной безопасности регионального ГУ МВД. Подозреваемого уволили из полиции и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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