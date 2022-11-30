В Саратовской области более половины автомобилей скорой помощи требуют замены

В Саратовской области 243 из 467 автомобилей скорой помощи подлежат замене. Об этом сообщили в ходе сегодняшнего заседания в облдуме во время круглого стола.

Автомобили медицинской службы нуждаются в замене из-за возраста – им старше пяти лет. С 2019 по 2021 годы регион получил 193 новых машины для нужд СМП.

Также в ходе круглого стола рассказали о состоянии системы скорой помощи в регионе. На 1 ноября в составе станций и отделений скорой помощи работают 209 врачей, 1673 специалиста со средним медицинским образованием, 1103 водителя.

В регионе работает 238 круглосуточных бригад, всего задействованы 260 бригад. В последние два года работать в СМП пришли 75 врачей и 264 средних медицинских работников.

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