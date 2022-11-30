Житель Саратова ударил водителя автобуса ножом за отказ поменять маршрут

ЧП случилось поздно вечером

Житель Саратова ударил водителя автобуса № 6 ножом за отказ поменять маршрут. Подробности нашумевшей истории рассказали свидетели инцидента.

По предварительным данным, причиной конфликта с двумя молодыми людьми стало нежелание водителя сменить маршрут движения. Свидетели заявляют, что пассажиры предлагали мужчине везти их дальше, а он отказался. После этого агрессивные саратовцы начали громить автобус, а один из них в итоге ударил водителя ножом. Часть конфликта попала на видео ЧП-Саратов.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером на улице Азина. Водитель получил травмы и попал в больницу. За нападение на него был задержан 20-летний подозреваемый, он неоднократно судим. О задержании остальных участников конфликта не сообщается.

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