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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:34

В Саратовской области 22-летний парень покусал подругу и получил год колонии

Роман Хвалин

Молодого жителя города Балаково Саратовской области приговорили к году лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на знакомую девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзора.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа этого года. На одной из улиц Балаково мужчина повздорил со своей знакомой и укусил ее. Также он ударил ее ногой по голени. Травмы потерпевшей правоохранители оценили как тяжкий вред здоровью.

В ведомстве отметили, что молодой человек ранее уже был судим по сходному эпизоду, но суд обратил внимание на смягчающие обстоятельства в деле балаковца. Нападавшего приговорили к году колонии строгого режима.

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