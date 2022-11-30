фото: КП-Саратов

Зампред Саратовской областной думы Татьяна Ерохина дала комментарии по общественному контролю за инициативным бюджетированием.

Сегодня, 30 ноября, в Саратовской областной думе прошли депутатские слушания. Мероприятие было посвящено практике инициативных проектов в муниципальных образованиях.

Свои комментарии на этот счет дали заместитель Председателя Думы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Ерохина, глава Татищевского МО Павел Сурков и депутат Саратовской областной думы Александр Блатман.

По словам Павла Суркова, в районе формируется механизм общественного контроля путем создания ТОС. ТОС — территориальные общественные самоуправления, история которых началась с того, что коллективно граждане начали ухаживать за сельскими кладбищами. В районе учреждены старосты, старшие улицы, потребительские кооперативы по водоснабжению.

Александр Блатман высказался об итогах функционирования программы инициативных проектов за последние 6 лет.

— Тема очень актуальная и интересная. Мы увидели лучшие практики реализации инициативных проектов и то, как в конечном результате преобразуются населенные пункты. Более того, инициативное бюджетирование позитивно сказывается и на благополучии жителей. Оно позволяет еще больше сплотиться жителям на стадии инициирования и реализации проекта и более ответственно относиться к его результатам, — прокомментировал парламентарий.

Татьяна Ерохина сообщила, что профильный комитет рассмотрит возможность разработать законодательную инициативу для формализации действий общественного контроля

— В рамках сегодняшних слушаний поступили предложения о разработке законодательной инициативы по общественному контролю инициативных проектов в муниципальных образованиях на территории Саратовской области. Безусловно мы изучим те предложения, которые поступили, изучим какая существует практика в других регионах, какие есть нормативно-правовые акты по этому поводу на федеральном уровне, уже проанализируем, создадим рабочую группу, по результатам деятельность которой примем решение, — высказалась Ерохина

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