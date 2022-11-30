Сегодня, 30 ноября, в двух районах Саратова отключили холодную воду, о чем сообщает ООО «КВС».
Ремонт труб идет по адресу Ульяновская,24 в Октябрьском районе. Водоснабжение абонентов прекращено на четной стороне улицы Ульяновская от Рахова до Чапаева. Коммунальщики обещают закончить работы до 7.00 завтра, 1 декабря.
Идет также ремонт водопровода в Заводском районе по адресу: Миллеровская, 73. Прекращена подача холодной воды для абонентов, находящихся в границах улиц: Миллеровская - 7-й Динамовский пр.- Южная - 11-й Динамовский пр. Воду дадут к 20.00.
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