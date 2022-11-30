В Саратовской области семьи мобилизованных смогут бесплатно лечить домашних животных и скот

В регионе для близких родственников мобилизованных и военнослужащих-контрактников появилась новая льгота – эти категории жителей Саратовской области смогут бесплатно пользоваться ветеринарными услугами. Об этом сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Бесплатно сделать прививку или провести обследования сельскохозяйственным и домашним животным эти категории жителей региона смогут на районных ветстанциях. Правительство также прикрепило список учреждений, на которые распространяется эта мера.

Для того, чтобы воспользоваться мерой поддержки, гражданам достаточно предъявить документ, подтверждающий их статус.

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