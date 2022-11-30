В Саратове маленький мальчик выпал из окна 9 этажа и погиб

ЧП в Саратове

Сегодня, 30 ноября, в Саратове произошла трагедия: маленький мальчик выпал из окна 9 этажа и погиб.

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Панченко №8. Из окна 9-го этажа выпал мальчик и разбился насмерть. На вид ребенку 5-6 лет.

На месте работают правоохранители, идет проверка. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

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