За неделю саратовские спасатели помогли 28 жителям региона, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

За прошедшую неделю в Службу спасения Саратовской области обратились 175 человек. 121 обошлись разъяснениями по интересующим вопросам. Спасатели совершили 54 выезда, из них шесть на места ДТП.

Восемь раз людей спасали на суше и один на воде. Спасено 28 человек, 19 человек получили необходимую медицинскую помощь. Погибшими найдены три человека.

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