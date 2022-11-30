Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 9:58

За неделю саратовские спасатели помогли 28 жителям региона

Наталия Калинина

За неделю саратовские спасатели помогли 28 жителям региона, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

За прошедшую неделю в Службу спасения Саратовской области обратились 175 человек. 121 обошлись разъяснениями по интересующим вопросам. Спасатели совершили 54 выезда, из них шесть на места ДТП.

Восемь раз людей спасали на суше и один на воде. Спасено 28 человек, 19 человек получили необходимую медицинскую помощь. Погибшими найдены три человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.