В Саратовской области уже 24 школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу

На сегодняшний день в регионе на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 24 учебных заведения. Об этом сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе министерства образования области.

На данный момент прекращены все занятия в школах в самом Саратове, а также в Вольском, Новобурасском, Ртищевском, Самойловском и Энгельсском районах. Полностью закрыты и три детских сада в Калининском, Новобурасском и Самойловском районах.

Частичные карантинные ограничения также введены в 92 школах Саратова, ЗАТО Светлый, Аркадакского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Калининского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новобурасского, Новоузенского, Петровского, Пугачевского, Романовского, Ртищевского, Татищевского, Федоровского и Энгельсского районов.

20 групп в 15 детских садах Саратова, ЗАТО Светлый, Новобурасском, Петровском, Самойловском и Базарно-Карабулакском районах также отправились на карантин.

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