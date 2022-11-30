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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:49

В центре Балашова произошла авария на водопроводе

Наталия Калинина

Сегодня, 30 ноября, микрорайон Козловка в Балашове останется без холодной воды, о чем сообщает глава муниципалитета Петр Петраков.

В 14:00 будет приостановлена подача водоснабжения в связи с аварией на водопроводе по улице 9 Января. В центральной части города будет снижено давление в трубах.

О восстановлении подачи водоснабжения сообщу дополнительно.

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