Сергей Зюзин – жители Саратовской области «рублем» подтверждают значимость инициативных проектов

Заседание Облдумы

Сегодня, 30 ноября, в Саратовской облдуме обсудили реализацию инициативных проектов в муниципалитетах губернии. Министр по делам территориальных образований региона Сергей Зюзин упомянул в своем докладе, что в финансировании участвуют местные жители, они же выбирают, какой проект в их населенном пункте должен быть реализован.

В выступлении Зюзин отметил, что инициативные проекты финансируются большей частью из областной казны – около 87% от общей стоимости. Также 10% средств находят в местных бюджетах, а на 3% проекты реализуются за счет средств местных жителей.

Несмотря на незначительный объем в общем финансировании, сам факт участия граждан в финансировании проектов вызвал вопросы у депутата от КПРФ Александра Анидалова. Коммунист обратился к Зюзину с вопросом, – почему местные жители должны скидываться на воплощение проектов.

Министр ответил, что такая возможность предусмотрена скорее для фиксации интереса граждан к тому или иному проекту. По мнению Зюзина, если местные жители готовы жертвовать незначительную (50-100 рублей) сумму на какой-либо проект, – они действительно нуждаются в работе над объектом.

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