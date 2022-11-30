Полицейский из Ершовского района задержан за взятку от рыбаков

Фото: СУ СК по Саратовской области

Полицейский из Ершовского района Саратовской области задержан за взятку от рыбаков, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 годы сотрудник полиции сначала получил от одного мужчины взятку в размере более 52 тысяч рублей, а потом от другого мужчины взятку в 600 тысяч рублей. За эти деньги представитель закона обещал закрыть глаза на нарушения при вылове рыбы.

Нарушения были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области уточнили, что уволят полицейского из органов внутренних дел, если его вина будет признана судом.

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