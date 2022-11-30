В Саратове за нападение на водителя автобуса задержан 20-летний рецидивист

Инцидент произошел вчера вечером на улице Азина

В Саратове за нападение на водителя автобуса был задержан 20-летний рецидивист, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером на улице Азина. 48-летнего водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 6, ударили ножом. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый гражданин.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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