В Калининском районе рабочий упал с грузовика и разбился - следователи проводят проверку

В Калининском районе Саратовской области рабочий упал с грузовика и получил травмы. СУ СК региона сообщает о проведении проверки.
По данным следствия, инцидент произошел 2 ноября 2022 года. Сотрудник АО «Агрокомплекс Калининский» упал с кузова автомобиля и получил травмы. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу.
Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Изучаются все обстоятельства произошедшего.
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