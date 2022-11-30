В Калининском районе рабочий упал с грузовика и разбился - следователи проводят проверку

В Калининском районе Саратовской области рабочий упал с грузовика и получил травмы. СУ СК региона сообщает о проведении проверки.

По данным следствия, инцидент произошел 2 ноября 2022 года. Сотрудник АО «Агрокомплекс Калининский» упал с кузова автомобиля и получил травмы. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу.

Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Изучаются все обстоятельства произошедшего.

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