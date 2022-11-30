В Саратове 30 ноября эвакуируют торговые центры

Сегодня, 30 ноября, в Саратове эвакуируют торговые центры, о чем сообщают горожане.
Персонал и посетителей выводят из торговых центров «Мир», «Город» и «Тау Галерея». Причиной стали сообщения об угрозе терактов.
Напомним, ранее на парковке ТЦ «Поволжье» на 3-й Дачной в Саратове загорелся автомобиль и из-за этого пришлось эвакуировать людей.
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