Саратовское бюджетное учреждение отменило закупку двух Land Cruiser спустя несколько часов после размещения новости

Скриншот: Портал Госзакупок

Федеральное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» отменило закупку двух внедорожников Toyota Land Cruiser. Об этом свидетельствует лот на портале Госзакупок.

Ранее чиновники опубликовали заявку на покупку за 18,2 миллиона рублей двух элитных внедорожников японского бренда 2022 года выпуска в комплектации «Престиж» (70th Anniversary) в цвете «черный металлик» или «пепельно-серый металлик» с трехзонным климат-контролем, подогревом сидений и кожаным салоном со вставками «под дерево».

Закупку собирались произвести на «средства от приносящей доход деятельности». Тем не менее, вчера, 29 ноября, после 18 часов вечера, карточка лота на сайте Госзакупок была изменена, Саратовмелиоводхоз отказался от покупки.

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