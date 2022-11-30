В Саратовской области коронавирусом заразился еще 121 житель за сутки

На сегодня, 30 ноября, в Саратовской области зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 299 507 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 292 563 человека, за сутки — 108. Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 11;
- 18-29 лет — 15;
- 30-49 лет — 33;
- 50-64 лет — 30;
- 65 и старше — 32.
С пневмонией поступили восемь человек, с признаками ОРВИ — 112, один пациент поступил с бес симптомов.
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