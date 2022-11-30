Вячеслав Володин: принято решение зачислять в Предуниверсарий детей военных-участников СВО

Фото: Володин Саратов / Telegram

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин встретился с учителями «Лицея-интерната 64», было принято решение зачислять в Предуниверсарий детей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале команда сторонников Вячеслава Володина.

Политик предложил дать возможность обучения детям военнослужащих, принимающих участие в спецоперации и детям медработников. Зачисление по новым правилам планируется начать летом 2023 года.

Ранее в 8 класс учебного заведения поступали прошедшие конкурс дети из малообеспеченных и неполных семей, дети педагогических работников, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. «Лицей-интернат 64» был построен и открыт на деньги благотворителей в 2020 году. Идея создания Предуниверсария принадлежит Председателю Госдумы Вячеславу Володину, он также является основным попечителем заведения.

Учащиеся из районов области во время учебного года живут при Лицее в современном интернате, благотворительный фонд при Предуниверсарии обеспечивает их всем необходимым для обучения.

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