Сегодня, 30 ноября, в Саратове днем похолодает до -11 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется в районе – 6 градусов, хотя по ощущениям на улице будет до -11 градусов. Небо практически ясное. Дует едва заметный северо-восточный ветер.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах установится туман с видимостью 500 – 1000 метров. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 4-9 м/с. Температура в первой половине дня колеблется от -6 до -11 градусов, а днем потеплеет на пару градусов.