Бусаргин: саратовские хлебопеки закупают сырье у местных производителей

Роман Бусаргин на производстве

Хлебопеки Саратовской области закупают сырье у местных производителей, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

АО «Знак хлеба» является одним из крупнейших хлебопекарных предприятий Саратовской области. В год на нем производят более 12 тысяч тонн изделий. Сырье компания получает у саратовских производителей.

- В Саратовской области необходимо обеспечить полный цикл, начиная от выращивания зерна, заканчивая изготовлением готовой продукции. Это позволит удешевить производство продукта и в целом поддержит отрасль, - заявил Бусаргин.