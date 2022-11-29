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НовостиОбщество29 ноября 2022 19:41

Бусаргин: саратовские хлебопеки закупают сырье у местных производителей

Наталия Калинина
Роман Бусаргин на производстве

Роман Бусаргин на производстве

Хлебопеки Саратовской области закупают сырье у местных производителей, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

АО «Знак хлеба» является одним из крупнейших хлебопекарных предприятий Саратовской области. В год на нем производят более 12 тысяч тонн изделий. Сырье компания получает у саратовских производителей.

- В Саратовской области необходимо обеспечить полный цикл, начиная от выращивания зерна, заканчивая изготовлением готовой продукции. Это позволит удешевить производство продукта и в целом поддержит отрасль, - заявил Бусаргин.