Саратовская птицефабрика завалила поле птичьим пометом. О ситуации в Татищевском районе сообщает Россельхознадзор по региону.

Два земельных сельскохозяйственных участка общей площадью 52 гектара использовались не по назначению. Они полностью заросли сорной травой и были завалены отходами птицеводства, то есть куриным пометом. Это привело к недопустимому превышению содержания нитратного азота в почве.

Правообладателю данных сельхозугодий было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства. Устранить недочеты предлагается самостоятельно.