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НовостиОбщество29 ноября 2022 19:17

В Саратовской области произошел сбой электронной системы подтверждения инвалидности

Прокуратура проводит проверку
Наталия Калинина

В Саратовской области произошел сбой электронной системы подтверждения инвалидности. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о проведении проверки.

Предварительная проверка показала, что в электронной системе, с помощью которой врачи районных поликлиник направляют документы в бюро медико-социальной экспертизы для решения вопроса по инвалидности произошел сбой.

Несвоевременное прохождение освидетельствования могло помешать гражданам получить положенные льготы, препараты или протезы.

В министерстве здравоохранения области, медицинских учреждениях, а также Главным бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области мер по исправлению ситуации проводятся прокурорские проверки.