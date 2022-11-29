В Саратовской области произошел сбой электронной системы подтверждения инвалидности. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о проведении проверки.

Предварительная проверка показала, что в электронной системе, с помощью которой врачи районных поликлиник направляют документы в бюро медико-социальной экспертизы для решения вопроса по инвалидности произошел сбой.

Несвоевременное прохождение освидетельствования могло помешать гражданам получить положенные льготы, препараты или протезы.

В министерстве здравоохранения области, медицинских учреждениях, а также Главным бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области мер по исправлению ситуации проводятся прокурорские проверки.