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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 18:55

В Гагаринском районе из перевернувшийся фуры спасли водителя

Мужчину пришлось доставать спасателям
Наталия Калинина
Фото: Облспас

Фото: Облспас

Сегодня вечером, 29 ноября, в Гагаринском районе Саратова из перевернувшийся фуры спасли водителя. Информацию подтвердили в облспасе.

В 20:43 в службу «112» поступило сообщение о том, что возле села Клещевка перевернулась фура Scania. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента вытащили из машины 55-летнего водителя. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС.