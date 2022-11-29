В Гагаринском районе из перевернувшийся фуры спасли водителя

Фото: Облспас

Сегодня вечером, 29 ноября, в Гагаринском районе Саратова из перевернувшийся фуры спасли водителя. Информацию подтвердили в облспасе.

В 20:43 в службу «112» поступило сообщение о том, что возле села Клещевка перевернулась фура Scania. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента вытащили из машины 55-летнего водителя. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС.