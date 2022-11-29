Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПресс-центр "КП"29 ноября 2022 18:21

В пресс-центре КП-Саратов обсудят поддержку и зарплаты аграриев в регионе

Наталия Калинина
Пресс-центр КП-Саратов

Пресс-центр КП-Саратов

Завтра, 30 ноября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоится встреча, темой которой станут меры государственной поддержки аграриев, агрострахование, льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей и уровне заработной платы в АПК Саратовской области.

В качестве спикера выступает Заместитель министра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марат Алимбеков.

Мероприятие проходит в онлайн-формате и начнется в 12:00 на Ютуб-канале редакции. Представители СМИ смогут задать вопросы в чат-трансляции.