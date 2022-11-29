В Саратове ограничат парковку на Театральной площади. Такое решение было принято сегодня, 29 ноября, в рамках заседания рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения.

В ходе встречи было решено упорядочить парковку у Александро-Невской часовни и установить знаки, запрещающие остановку, при въезде на площадь со стороны улицы Московской с распространением действия в рабочие дни, - сообщил городской комитет дорожного хозяйства и транспорта.

Решение проблемы сотрудники полиции, депутаты Саратовской гордумы нашли вместе с общественниками.