Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 18:08

В Саратове ограничат парковку на Театральной площади

Наталия Калинина

В Саратове ограничат парковку на Театральной площади. Такое решение было принято сегодня, 29 ноября, в рамках заседания рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения.

В ходе встречи было решено упорядочить парковку у Александро-Невской часовни и установить знаки, запрещающие остановку, при въезде на площадь со стороны улицы Московской с распространением действия в рабочие дни, - сообщил городской комитет дорожного хозяйства и транспорта.

Решение проблемы сотрудники полиции, депутаты Саратовской гордумы нашли вместе с общественниками.