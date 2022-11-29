При сносе дома в Саратове пострадал рабочий – прокуратура проводит проверку

Саратовская прокуратура проводит проверку обстоятельств, при которых при сносе дома пострадал рабочий, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора Саратовской области Сергей Филипенко расследуются обстоятельства при которых травмировался рабочий в результате обрушения стены

По предварительным данным, инцидент произошел при демонтаже аварийного дома 32 по Первомайской. Обвалилась кирпичная кладка стены. Один из рабочих получил травмы и попал в больницу.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда и работу ответственных должностных лиц.