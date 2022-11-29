На парковке ТЦ на 3-й Дачной загорелся автомобиль

Сегодня, 29 ноября, на парковке ТЦ «Поволжье» на 3-й Дачной в Саратове загорелся автомобиль, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарных вызвали по адресу 3-я Дачная, корпус 1 в 17.23. Загорелся легковой автомобиль на подземной парковке.

Силы профильного ведомства отправились на место по повышенному номеру вызова, однако пожар потушили до их прибытия. По вызову дали отбой, пострадавших не было.

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