Жителя Балашова задержали с сотней свертков метадона и героина

Фото: МВД

Жителя Балашова задержали с метадоном и героином, о чем сегодня, 29 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и ГИБДД МО МВД России «Балашовский» Саратовской области задержали 20-летнего местного жителя возле автодороги Балашов-Романовка. У него изъяли 102 свертка с неизвестным веществом.

Как оказалось, 37 свертков содержали метадоновую смесь, а 65 свертков – героин. Общая масса изъятых наркотиков составила 58,69 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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