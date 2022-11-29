Саратовское бюджетное учреждение закупит два внедорожника Toyota Land Cruiser за 18 миллионов

Скриншот: Госзакупки

Федеральное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» намерено купить два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado за 18,2 миллиона рублей. Соответствующий лот сегодня появился на официальном портале Госзакупок.

Чиновники хотят приобрести два внедорожника японского бренда в комплектации «Престиж» (70th Anniversary), сошедшие с конвейера не позднее первого полугодия 2022 года с гарантией в три года или 100 тысяч километров пробега.

Машина должна быть цвета «черный металлик» или «пепельно-серый металлик». В комплектации предусмотрен трехзонный климат-контроль, подогрев сидений и кожаный салон со вставками «под дерево».

Закупить «Крузеры» планируют на «средства от приносящей доход деятельности». Саратовмелиоводхоз с апреля 2020 года возглавляет депутат Саратовской облдумы Дмитрий Полулях.

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