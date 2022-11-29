В Заводском районе Саратова двухэтажный дом остался без отопления. Об инциденте стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 29 ноября, в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от местной жительницы. По словам автора поста, в двухэтажном доме №205 по улице Огородной на данный момент четыре жилых квартиры. Помимо ее семьи с трехлетним ребенком, в здании проживают 94-летняя бабушка и 68-летний мужчина. УК у дома нет, а прошлая организация «Ремстрой» до дня расторжения договора, 1 ноября, обслуживала только аварийные ситуации с водой, газом и светом.

— Весь дом с 25 ноября не отапливается. Мы с жильцами обращались во все диспетчерские службы, в коммунальную службу заводского района невозможно дозвониться, отзвонились через диспетчера, что никаких работ по вашему адресу не проводилось. Сегодня 5 дней как без отопления, на улице морозы, куда теперь мы принадлежим, к кому обращаться ещё, к мэру? к губернатору? Наш дом стоит среди расселенных домов, — возмущается в социальных сетях жительница.

Саратовские следователи инициировали проверку.

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