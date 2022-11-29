Сегодня, 29 ноября, в Саратове встали два трамвайных маршрута, о чем сообщает группа СГЭТ ВКонтакте.

В 17:35 было прервано движение трамваев по маршрутам №8, 9. Причиной стала поломка подвижного состава. Остановка произошла на улице Усиевича в сторону движения от Мирного переулка.

Бригада выехала для устранения неисправности.

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