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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:46

В Саратове встали два трамвайных маршрута

Наталия Калинина

Сегодня, 29 ноября, в Саратове встали два трамвайных маршрута, о чем сообщает группа СГЭТ ВКонтакте.

В 17:35 было прервано движение трамваев по маршрутам №8, 9. Причиной стала поломка подвижного состава. Остановка произошла на улице Усиевича в сторону движения от Мирного переулка.

Бригада выехала для устранения неисправности.

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